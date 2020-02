O Marítimo B recebeu e venceu ontem por 1-0 o AD Oliveirense, penúltimo classificado da série A do Campeonato de Portugal. Com um golo solitário do atacante Milson, aos 37 minutos, o conjunto liderado pelo madeirense Ludgero Castro conseguiu regressar aos triunfos e subir um lugar na tabela classificativa, ocupando agora a décima posição da geral.

O encontro iniciou-se de forma...