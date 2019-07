Miro Freitas é um dos artistas convidados do programa ‘Aqui Portugal’, que ‘vai para o ar’, no próximo dia 6 de Julho, entre as 10 e as 12 horas. O cantor madeirense irá aproveitar esta ida ao programa da RTP-1 para divulgar o seu último trabalho discográfico, intitulado ‘5 Anos de Estrada’.

No palco, que estará montado em Albufeira, Miro Freitas irá interpretar dois temas deste...