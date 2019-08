Ministério Público mete processo contra Jardim

O Ministério Público (MP) interpôs uma acção cível contra o ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, o ex-secretário da Saúde, Francisco Jardim Ramos, e as anteriores dirigentes do lar de idosos do Porto Moniz, Ana Serralha e Maria de Fátima da Cal.

O processo deu entrada há duas semanas no Juízo Local Cível do Funchal e nessa mesma altura o DIÁRIO questionou o gabinete da Procuradora-Geral da República sobre o motivo da acção. Apesar de não ter sido obtida qualquer resposta, o nome dos quatro réus indicia que tem a ver com a sua destituição dos cargos nos corpos gerentes da Fundação Mário Miguel, entidade responsável pela gestão do lar do Porto Moniz.

A instituição particular de solidariedade social foi constituída em 2007. Jardim e o seu secretário da Saúde tornaram-se membros fundadores e administradores vitalícios. Na sequência de uma inspecção do Instituto de Segurança Social da Madeira, em Fevereiro de 2018 a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais decidiu pedir a destituição dos respectivos órgãos. Iniciou-se também por essa altura uma investigação judicial, por suspeita da prática de crimes (desvios de verbas para as contas da administradora Ana Serralha, maus tratos dos idosos, etc.). Entretanto, o MP interpôs uma providência para suspender os quatro membros dos corpos gerentes. Os dois ex-governantes contestaram e alegaram que não tinham nada a ver com a instituição, pois teriam renunciado aos cargos em 2010. Assim não entendeu o Tribunal da Relação de Lisboa, que concluiu que ambos se mantinham em funções. Agora, o MP deverá formalizar a destituição judicial dos quatro membros dos corpos gerentes.