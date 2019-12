Militantes madeirenses do PSD exigem votar

As eleições directas do PSD, a realizar no dia 11 de Janeiro de 2020, continuam envoltas em polémica. Desta feita, um grupo de militantes do partido na Madeira decidiu fazer um pedido de impugnação e apreciação da legalidade da decisão de apenas considerar como válidos os que tenham as quotas em dia, pagas junto da direcção nacional e por transferência bancária. Nas contas do PSD-Madeira,...