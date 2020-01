Não há memória dos militantes do CDS/PP na Região estar tão divididos no apoio a um candidato à liderança do Partido como agora. A culpa deve-se à existência de cinco candidaturas que se apresentam para suceder a Assunção Cristas. Para já tenta-se proceder à contagem de espingardas uma tarefa que até os mais experientes centristas dizem não saber qual o resultado final.

Sabe-se,...