O presidente do Governo Regional da Madeira apresentou ontem um pacote de medidas para fazer face à “gravíssima situação de paralisia económica decorrente da Covid-19”. Miguel Albuquerque confirmou, ainda no decorrer da conferência, que as medidas apresentadas não serão as suficientes, lembrando por exemplo que o sector hoteleiro e as suas actividades correlacionadas vão ter “prejuízos...