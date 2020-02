Uma das duplas de DJs mais requisitadas do Mundo vem à Madeira para animar o Carnaval dos mais fervorosos adeptos de música electrónica. Falamos dos Vini Vici, que assinalam a sua estreia em solo regional no Parque Desportivo da Água de Pena, a 24 de Fevereiro (segunda-feira), véspera de feriado.

Com o selo do Café do Teatro, este evento que dá pelo nome de ‘Carnaval Electronik’...