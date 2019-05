Milena Lucena campeã nacional de heptatlo

A atleta madeirense Milena Lucena, do G.D. Estreito, consagrou-se campeã nacional do heptatlo, no escalão de juvenis, no decorrer dos Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas, disputados no passado fim-de-semana na pista do Jamor.

Milena Lucena teve uma prestação muito consistente, vencendo quatro das sete provas que constituem o heptatlo. A atleta estreitense melhorou o seu melhor...