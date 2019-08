Miguel Tristão Portugal Silveira Teixeira, empresário na área da floricultura, é o cabeça-de-lista do Partido CHEGA às Eleições Legislativas Nacionais pelo círculo da Madeira.

O cabeça de lista é também o presidente da Direcção Regional do partido, eleito na passada semana, tendo afirmado que o CHEGA tenciona, caso vença as eleições ou tenha influência no espectro político regional,...