O madeirense Miguel Teixeira, fazendo dupla com Reinaldo Timóteo, conquistou o título de campeão nacional de Pares por ‘IMPs’, de bridge, que se disputou no Porto entre 7 a 9 de Dezembro, algo de inédito para a modalidade em termos regionais.

Nesta prova, que é, a par do Campeonato Nacional de Equipas Open e do Campeonato Nacional de Pares Open, uma das três mais importantes do calendário...