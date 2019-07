Miguel Tavares Jr. foi o grande vencedor do Torneio BPI Challenge Madeira 2019, em golfe, realizado no passado sábado no Clube de Golfe do Santo da Serra. Uma competição com larga tradição, que se realiza desde 1994 e que este ano contou com a participação de 107 jogadores.

Miguel Tavares Jr. venceu a competição (stableford net) com um total de 41 pontos, um fantástico resultado...