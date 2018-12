Miguel Sousa adquiriu novo Semog para 2019

O piloto madeirense Miguel Sousa comprou a mais recente versão do Semog Bravo Evo 2019, com o qual vai competir, com ambições reforçadas, no Troféu Regional de Rampas AMAK 2019.

O novo kartcross foi adquirido recentemente à Semog Racing, de quem, aliás, o piloto é representante para a Madeira através da ‘MS Probikes’. Trata-se de uma evolução deste modelo que, de acordo com o piloto,...