É uma das grandes novidades da Câmara Municipal do Funchal (CMF) para o ano que agora começa. Em 2020, uma das iniciativas com a marca do presidente Miguel Silva Gouveia será ‘O Funchal Que Nos Une’, um plano anual de Presidências Abertas no concelho, que contemplará um mês dedicado a cada uma das 10 freguesias do Funchal.

O mês de Janeiro será passado na freguesia de Santa Luzia...