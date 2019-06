Depois do sucesso nas festas do concelho da Calheta, o espectáculo que presta tributo a Elton John chega ao palco das Festas de São Pedro, em Câmara de Lobos. O concerto decorre este domingo, dia 30 de Junho, e está agendado para antes da actuação de David Carreira, quando os ponteiros do relógio assinalarem as 22 horas. A entrada é livre.

