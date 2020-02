A dupla Miguel Nunes/João Paulo vai estar presente na Rampa da Camacha, segunda prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2020, que está agendada para o próximo dia 7 de Março.

Esta será uma oportunidade para a equipa Play Total Racing testar o seu novo Skoda Fabia R5 Evo em ambiente de competição, com vista à participação no Campeonato da Madeira de Ralis e, muito em particular,...