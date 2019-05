Está no ‘segredo dos deuses’, mas o DIÁRIO sabe que o Benfica B voou num avião particular, rumo a Espanha, mais concretamente para a cidade de Marbella, para defrontar o Liverpool em jogos treino tendo em vista a preparação da equipa inglesa para a final da Liga dos Campeões Europeus, frente ao Tottenham, um encontro agendado para o dia 1 de Junho (sábado), às 20 horas, no Wanda...