O presidente da Câmara Municipal do Funchal defende que agora é o tempo certo para investir na linha ferry entre o Continente e o Funchal, ainda que esta tenha debilidades. Miguel Silva Gouveia respondia a Leonel Freitas, no debate da TSF-Madeira de ontem, sobre a campanha nacional para o turismo, que aposta no mercado interno, nomeadamente as ilhas portuguesas. Em Julho os aeroportos abrem portas, só que apesar da promoção, as companhias aéreas estão a praticar valores dispendiosos.

Já o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos sugere que se estude a viabilidade de uma companhia área em renting com mais aviões e a melhor preço, já que não existe uma transportadora madeirense. Miguel Gouveia defende um regresso à liberalização da linha, se trouxer benefícios, ou a intervenção da Autoridade da Concorrência.

Sobre o foco de hidrocarbonetos encontrados no subsolo na zona dos Socorridos, descoberto pela CMF nos terrenos que comprou à Empresa de Electricidade da Madeira (EMM), Miguel Gouveia referiu que é ao Ministério Público, GNR, Secretaria do Ambiente e Associação Portuguesa do Ambiente que caberá decidir. E garante que a EEM, da qual o autarca é quadro, “é das principais interessadas em resolver”. Uma vez que as substâncias estão no limite dos concelhos, Pedro Coelho vai pedir esclarecimentos à EEM, à CMF e à Secretaria do Ambiente para perceber se há contaminação em Câmara de Lobos.

Os empréstimos à Região, tema que levou Miguel Silva Gouveia a afirmar que é social-democrata, também foram assunto, como a relação entre a Região e o novo ministro das Finanças, ou o vocabulário ofensivo que tem sido utilizado na Assembleia Legislativa da Madeira. Um debate para ouvir novamente às 12 horas de hoje na TSF-Madeira.