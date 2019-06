A designer portuguesa Micaela Oliveira está de regresso à Madeira, para uma performance de moda, este sábado, 22 de Junho, no Belmond Reid’s Palace, inserido no jantar de encerramento do Madeira Golf Trophy, promovido por Gilda Paredes Alves.

A participação de Micalea no evento de moda intimista, inclui a recepção aos convidados e a apresentação de 20 coordenados junto à piscina...