MFF Screenings exibem documentário em S. Cruz

Além das exibições habituais aos sábados, às 21 horas, nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, os MFF Screenings terão amanhã uma sessão especial em parceria com a Casa da Cultura de Santa Cruz que celebra os seus 25 anos e que terá a partir de hoje em exibição uma exposição de fotografia inédita do séc. XIX de Charles Frederick Raleigh Blandy.

