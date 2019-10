“Mercados Emissores” no centro das atenções

A Ordem dos Economistas na Madeira organiza no próximo dia 8 de Novembro de 2019, no Centro de Congressos – Casino da Madeira, mais uma edição, a XIII, Conferência Anual do Turismo. O tema deste ano a ser debatido durante manhã e tarde dessa sexta-feira será os “Mercados Emissores”, por sinal um assunto premente para o sector e para a própria economia regional.

A 13.ª edição da CAT...