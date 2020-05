A partir do próximo Domingo e durante três dias, até dia 12 de Maio, o habitual ‘Market IN the City Funchal’, que costuma acontecer nos Armazéns do Mercado, muda-se para o mundo virtual.

Nestes tempos em que é exigido distanciamento social e quando mesmo os ajuntamentos em pequenos grupos devem ser evitados, as promotoras do evento, Marisa Santos e Sofia Laura de Castro, decidiram adaptar o conhecido ‘mercadinho’ ao momento actual e lançam o ‘Mercado Online’: “Os tempos são de mudança, todos sabemos e sentimos isso, mas também sabemos que é tempo de esperança, de arregaçar as mangas e dar a volta por cima”, começam por afirmar Marisa Santos ao DIÁRIO.

E porque, explica, “neste momento o formato online tem sido a única fonte de rendimento de alguns projectos, marcas e fornecedores locais, que tentam sobreviver a tudo isto e que não podem baixar os braços”, o ‘Market in The City Funchal’ (re)inventou-se e pensou em “novas formas de estar perante os clientes, perante o mercado”.

A primeira edição do ‘Market In the City Funchal’ aconteceu em Junho de 2019, um projecto que nasceu a partir de uma parceria entre Marisa Santos, impulsionadora do ‘Market IN the City’ e de Sofia Laura de Castro, blogger de ‘Quando a mãe fala’, como uma forma de apoiar a produção regional: “A Sofia é a blogger parceira do Market IN the City e, desde então , temos vindo a cimentar esta parceria, em que a Sofia estabelece promove as marcas participantes e o próprio Market”, conta Marisa Santos ao DIÁRIO.

Uma vez que a pandemia não permite realizar fisicamente o evento, Sofia Laura de Castro sugeriu fazê-la no mundo virtual: “A ideia inicial foi da Sofia, em organizar um mercado online. Na altura em que a Sofia abordou a questão estava a organizar o 1.º Market IN the City online, Especial Dia da Mãe, que decorreu de 29 de Abril a 2 de Maio. Como temos vindo a trabalhar juntas, continuamos juntas nesta organização do ‘Mercado online’.

As promotoras apostaram no ‘Mercado Online’, já nos próximos dias 10, 11 e 12 e no mundo digital a iniciativa também é direccionada, sobretudo, para projectos, marcas e empresas regionais. Mas as portas não se fecham a outros interessados e a versão online do ‘Market IN the City’ está aberta a novos empresários que se queiram associar, à semelhança das cerca de 50 marcas madeirenses que já o fizeram. Para tal, basta contactar as promotoras através da página do ‘Market IN the City’ e do blogue ‘Quando a Mãe Fala’.

Como vai ser o mercado online

A promoção das marcas participantes no mercado será feita nas páginas de Instagram e de Facebook dos projectos de Sofia Laura de Castro e de Marisa Santos, @Quandoamaefala e @Marketinthecityfunchal, respectivamente.

À primeira edição online do ‘Market IN the City’, revela Marisa Santos, já se associaram mais de 50 empresários, marcas e projectos. E, nos dias do Mercado Online, os produtos de cada uma das empresas são partilhados nas páginas referidas, mas “direccionando sempre o cliente para a página da marca para efectuar a compra e/ou encomenda”, explicam, acrescentando que “todas as marcas terão a sua identificação de presença e contribuição no mercado pelo que, uma pequena compra é uma grande contribuição para a revitalização e dinamização da economia”.

Para os dias em que acontece o Mercado Online as marcas prepararam descontos em vários produtos, “exclusivos nesses dias aos seus clientes nas suas próprias páginas de redes sociais”. E os portes de envio das compras realizadas de 10 a 12 de Maio também são gratuitos. Além disso, alguns projectos vão disponibilizar vouchers com descontos entre outras ofertas.

Marisa Santos, que também é vice-presidente da Associação de Jovens Empresários Madeirenses e gestora local da Associação de Apoio e Promoção ao Empreendedorismo no Feminino, Adoro.Ser.Mulher, e Sofia Laura de Castro, que para além de blogger também é Assistente Social, acreditam que o ‘Mercado Online’ é uma contribuição “para um renascer [das marcas] neste novo contexto sócio-económico”.