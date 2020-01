O Grupo hoteleiro PortoBay Hotels & Resorts acaba de ser novamente reconhecido no mercado alemão pelos elevados índices de satisfação dos seus clientes. O ‘HolidayCheck’, um dos maiores auditores de viagens do mundo, líder no mercado alemão, distinguiu três unidades hoteleiras PortoBay, num total de 18 hotéis premiados em Portugal. Os hotéis Porto Mare, na ilha da Madeira, e o PortoBay Falésia, no Algarve, receberam o galardão HolidayCheck Gold Award, que distingue os hotéis mais bem classificados do mundo. No caso do Porto Mare, a distinção especial - HolidayCheck Gold Award 2020 - foi atribuída por ter sido premiado com este galardão por cinco anos consecutivos. O Eden Mar, situado na Madeira, foi igualmente premiado, tendo-lhe sido atribuído o galardão de HolidayCheck Award. Recorde-se que a atribuição destes prémios pelo HolidayCheck, um dos mais importantes auditores de viagens, resulta da aferição da opinião dos hóspedes que efetuaram testemunhos na plataforma ao longo de 2019. Hotéis no ranking de Portugal No ranking de Portugal, os hotéis Porto Mare e Eden Mar ocupam a 2.ª e 5.ª posição respetivamente. Já o hotel PortoBay Falésia ocupa a 10ª posição entre os hotéis portugueses. Recorde-se que o grupo PortoBay é responsável por 15 unidades hoteleiras. 12 em Portugal (7 na ilha da Madeira, 1 no Algarve, 2 em Lisboa e 2 no Porto) e 3 unidades no Brasil (Rio de Janeiro, Búzios e São Paulo). Tem cerca de 3350 camas nos segmentos de 4 e 5 estrelas em ambiente urbano e de resort. Com sede na ilha da Madeira, o PortoBay Hotels & Resorts é o grupo português mais premiado internacionalmente e com uma elevada taxa de fidelização e reconhecimento por parte dos hóspedes.

Junto à promenade do Lido, na zona turística do Funchal, integra o resort Vila Porto Mare. Os quartos confortáveis combinam a vista sobre o oceano com um espaço muito amplo de jardins tropicais, com mais de 500 espécimes únicos classificados. Cinco restaurantes, quatro bares, cinco piscinas, SPA, ginásio, campos desportivos, ambientes para crianças, entre muitas outras facilidades.

Foi o primeiro hotel do grupo PortoBay inaugurado em 1988 no Funchal sob um conceito inovador de quartos espaçosos e suites equipadas com kitchenette. Em 2017, o grupo investiu na reforma dos quartos deste hotel, continuando a sua política de renovação para garantia dos elevados níveis de conforto dos seus clientes. Este hotel quatro estrelas, tem 146 espaçosos quartos divididos nas categorias de Estúdio, Estúdio Superior, Júnior Suites e Suite.