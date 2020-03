Antecipação do pagamento total das bolsas de estudo dos universitários que seriam pagas até final do ano, aumento do prazo de pagamento das facturas (água, águas, cemitérios, cartões de moradores, publicidade e rendas) para 30 dias e a suspensão de todos os processos de execução fiscal e de cortes de água. Foram estas algumas medidas tomadas, ontem, pelo executivo da Câmara Municipal...