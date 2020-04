Menos de 40 dias para armar navios

No espaço de menos de um mês dois navios de bandeira portuguesa e que fazem parte do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) foram pirateados na zona alargada do Golfo da Guiné e, em ambos os casos, tripulantes que não conseguiram se colocar a salvo antes do assalto dos piratas a bordo, foram feitos reféns e acabaram por desaparecer.

Tanto num caso, o ‘MSC Talia’, como no mais recente esta semana, o ‘Tommi Ritscher’, não tinham guardas armados a bordo porque Portugal é dos poucos países que ainda não tem uma legislação que o permita. A situação pode mudar em menos de 40 dias. Depois de publicar uma circular na qual os armadores e entidades envolvidas podem ir preparando a documentação necessária, a portaria que irá colocar um ponto final no impasse ainda passará por um período de discussão pública até ser lei.

Perante este cenário, a concessionária do MAR mostra-se naturalmente preocupada, lembrando que “os recentes ataques piratas a navios” registados cá deixam apreensivos, também, “todos os operadores que lidam com este sector do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM)”, refere Roy Garibaldi, administrador executivo da SDM.

Mas, continuando, refere que esta é “uma preocupação que não é de agora e que levou a que a esmagadora maioria dos países da UE adoptassem legislação específica para defender os navios, os seus tripulantes e passageiros, designadamente prevendo a existência de segurança armada a bordo”. Neste momento, com os dois navios pirateados, há 15 tripulantes em parte incerta, ainda que se saiba que grande parte dos casos ocorridos nesta zona no ano passado foram perpetrados por piratas nigerianos.

“No caso de Portugal e no que respeita ao Registo Internacional de Navios da Madeira, registo português com mais navios e armadores internacionais, depois de um processo muito demorado e complexo, com avanços e recuos, foi aprovada na Assembleia da República a legislação adequada para os navios de bandeira portuguesa poderem dispor de segurança a bordo dos navios com bandeira portuguesa”, lembra Roy Garibaldi.

“Contudo, como é do conhecimento público, a portaria que deveria fazer aplicar a Lei de Segurança Armada a bordo dos navios de bandeira portuguesa continua por publicar”. Já lá vão seis anos. Fez meio ano na última sexta-feira, 24 de Abril. Tempo que se perdeu e que, como tem sido notícias, foi aproveitado pelos piratas.

Armadores em fuga

“Face a estes recentes ataques de piratas, é por mais evidente que a falta de legislação sobre a segurança a bordo dos navios é uma situação que prejudica a credibilidade e a competitividade do MAR, primeiro porque põe em causa a permanência de alguns armadores e, segundo, porque dificulta a atracção de novos armadores”, argumenta o membro da administração da concessionária. E adverte: “Há um risco comprovado de navios e sociedades de shipping registadas na Madeira de deixarem Portugal, prejudicando obviamente a imagem que o País vinha conquistando no universo do shipping no plano internacional.”

A dimensão do MAR, sublinhe-se, “significa actualmente quase cerca de 700 navios para a bandeira Portuguesa, e o facto de um dos navios pirateados pertencer à MSC, o segundo maior armador mundial, não abona em favor de Portugal”, exemplifica. Mais, a SDM sabe que a MSC planeava aumentar a sua frota no MAR e que, neste momento, está a reequacionar tudo”.

O responsável recorda que esta potencial fuga do MAR não é de agora. “Já no passado recente fomos penalizados pela demora de Portugal em aprovar a lei e em consequência dessa situação houve armadores que abandonaram o nosso Registo, como foi, por exemplo, o caso da Maesrk em 2018. Temos por isso alguma dificuldade em perceber esta situação, que só os responsáveis governamentais poderão explicar.”

Inércia e desinteresse

Na resposta ao DIÁRIO, Roy Garibaldi procura justificar como se levam seis meses (mais, se contarmos os 40 dias até ser publicada a portaria e se fechar o período de discussão pública obrigatória por lei) a colocar para fora do papel uma medida tão importante. “A demora do Governo da República na publicação da portaria pode ser interpretada pelos mercados como inércia ou desinteresse das autoridades nacionais, que a somar ao longo processo que levou a produção da legislação e aos ataques que vão acontecendo a navios registados no MAR, estão a ter consequências negativas e a prejudicar a atractividade e a credibilidade deste Registo Português internacionalmente. Mancha indubitavelmente a reputação do MAR e do País”, sentencia o gestor.

Ainda assim, “não podemos deixar de sublinhar o empenho da Direcção-Geral de Recursos Naturais e Serviços Marítimos (DGRM) em tentar acelerar o processo, como prova a circular emanada para o sector, testemunhando o seu esforço”, ameniza. “Esta Circular é vista pela SDM como um passo em frente e uma reacção responsável ao que está a suceder ao nível da pirataria, mas não é ainda a solução definitiva e esperada por todos os operadores do sector”, assegura.

A expectativa é que, “no tempo previsto para a publicação da portaria, 40 dias, pois ainda decorrerá uma consulta pública, não se verifiquem mais ataques a navios do MAR”. Por isso, “apelamos a que haja a maior celeridade neste processo. Cada dia que passa é decisivo num sector que actualmente vive momentos difíceis e em que os armadores não hesitarão em procurar registos tão competitivos como o MAR, capazes de oferecer as condições necessárias para navegarem com a melhor segurança possível”, argumenta Garibaldi.

A SDM, “perante este cenário e as exigências de mercado demandadas pelos armadores internacionais”, reforça, “espera que as autoridades nacionais saibam reagir rapidamente para defender o MAR, um dos sectores mais competitivos do Centro Internacional de Negócios da Madeira, e que muito tem contribuído para o posicionamento internacional do País no sector do shipping”.

A ‘democrática’ covid-19

No fim de Dezembro de 2019, em termos de navios registados, o MAR ostentava um acréscimo de cerca de 10%, tendo passado de 622 para 680 embarcações entre 2018 e 2019. Desde o início do ano e já vamos quase no final de Abril, o mundo ‘gira’ em torno da covid-19, pandemia que atacou a todos e que infecta as economias do mundo de forma democrática, inclusive o sector do ‘shipping’, que deveria ser uma peça inquebrável na importante cadeia de abastecimento mundial. Infelizmente não é assim que tem acontecido.

“A crise que já se vive actualmente no sector do shipping é transversal e mundial”, reconhece Roy Garibaldi. “Na Madeira, ao nível do MAR, sentiremos certamente os efeitos da crise económica que decorre dos efeitos da pandemia. Esta é uma crise externa, que nos é imposta pela força das circunstâncias e que teremos de combater, por exemplo, sanando os nossos problemas no plano interno e criando condições para responder às exigências do mercado”, afiança.

No meio de um cenário dramático, ao menos “os efeitos negativos decorrentes da pandemia afectarão todos os registos de Navios”, acredita. “Tal é inevitável. Contudo, o que não podemos aceitar é sermos ainda mais prejudicados por falta de condições para podermos concorrer, como é o caso da falta de segurança armada a bordo, bem como das alterações urgentes que o Registo precisa ao nível do regime de hipotecas, lacuna também há muito identificada e que continua a aguardar aprovação em Lisboa”, aponta mais um problema já noticiado pelo DIÁRIO.

Concluindo e resumindo: “É absolutamente necessário garantir que o Registo Internacional de Navios da Madeira possa dispor das condições adequadas para assegurar o seu desenvolvimento e crescimento de forma sustentável e duradoura. Já podem, mas falta algo...”