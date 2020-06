Menos 33% de carros inspeccionados

A prorrogação do prazo para que as viaturas que tivessem de efectuar inspecções periódicas entre 13 de Março e 30 de Junho pudessem fazer este acto obrigatório nos cinco meses seguintes à data da matricula, levou a que na Madeira tivessem diminuído em cerca de 33%, em comparação com o mesmo período de 2019.

Assim, as inspecções efectuadas nos Centros de Inspecção da concessionária Madinsp entre Março e Maio de 2020, grande parte desse período durante o estado de emergência e, actualmente, estado de calamidade, ascenderam a 15.214 actos, enquanto que no mesmo período do ano passado foram realizadas 22.798 inspecções. Ou seja, foram realizados menos 7.584 inspecções em três meses, uma média diária superior a 84 inspecções a menos em 92 dias.

Segundo resposta do Gestor Responsável Madinsp, SA, Marco Sousa, a questões do DIÁRIO, no ano passado foram realizadas 100.064 inspecções que a empresa tem em cinco centros de inspecção na Região Autónoma da Madeira. Isto dá uma média de mais de 8.333 inspecções por mês. Na prática, o impacto foi menor do que poderia ser expectável, dado que as limitações à circulação, sobretudo durante mês e meio que durou o estado de emergência, praticamente os centros de inspecções estiveram apenas ao serviço das viaturas essenciais.

Já depois do ainda lento retomar das actividades, ou seja entre 2 de Maio e 19 de Junho (data da recolha da informação), foram efectuadas 17.860 inspecções, quando em igual período de 2019 tinham sido realizadas 15.875 inspecções. Um incremento de 12,5%, que poderá estar relacionado com a urgência que muitos entenderam dar à necessidade de ter as suas viaturas inspeccionadas e devidamente legalizadas.

É expectável que nas próximas semanas e meses haja um ajuste do número de proprietários que, diariamente, procuram obter o ‘selo’ que permite circular pelas estradas em legalidade.

O DIÁRIO também questionou a empresa se os serviços da Madinsp já estão a funcionar em pleno, como era antes da pandemia da covid-19. O responsável salientou que estão “a trabalhar segundo o Plano de Contingência aprovado pela DRET (Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres) e segundo as normas de segurança recomendadas pela OMS e DGS, garantindo a segurança de todos os seus clientes e funcionários. Estamos a funcionar no horário normal de funcionamento em todos os nossos Centros”, garantiu.

A Madinsp tem centros fixos no Funchal, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Porto Santo e um centro móvel que tem deslocações calendarizadas a São Vicente, Calheta e Santana.

Cinco meses de alívio

Se é certo que levar um carro à inspecção pode custar entre 31,35 € (Ligeiros Reboques e Semi-Reboques) e 46,95 € (Pesados), embora possa ser muito maior, caso a factura da oficina para os naturais reajustes da revisão, a verdade é que para muitos ter tido um adiamento deste custo pode ter sido um alívio, mas também um peso. Isto porque se é verdade que muitas viaturas pouco circularam durante mais de um mês, também é verdade que aumentou o risco de haver imperfeições que não passem nas máquinas dos centros de inspecções, o que pode levar a um aumento do custo com as reinspecções e mais custos com a conta da oficina.

Em Portugal, segundo o Jornal de Notícias da última sexta-feira, pelo menos 640 mil veículos andariam pelas estradas sem inspecção regularizada. Ou seja, o prolongamento do prazo para a realização das inspecções períodicas resultou, naturalmente, a que centenas de milahres de veículos estivessem a circular sem vistoria. O número, não oficial, rondaria entre os 640 mil e os 800 mil, sendo que no período em causa deveriam ter ido à inspecção 673 mil viaturas, o que aponta para cerca de 33 mil as viaturas prioritárias e de emergência tinham de ser inspeccionadas em todo o país.

Os centros de inspecção estiveram fechados entre 13 de Março e 18 de Maio, abrindo depois em horário reduzido e só a partir das 10 horas. Desde 1 de Junho passarama funcionar em pleno.

No entanto, uma vez que, por exemplo, uma viatura que tivesse de realizar a inspecção em Março tem autorização para o fazer em Agosto, é expectável que haja muita gente a deixar para a ‘última hora’.