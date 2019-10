Menos 140 mil dormidas

Em Agosto de 2019, o cenário para o turismo da Madeira continua negativo, já que foi a única região onde as dormidas baixaram, contrastando com aumentos das dormidas em todas as regiões de Portugal, Açores incluído. No acumulado do ano, já são perto de 140 mil dormidas a menos face 2018. De um total de 5.755.249 dormidas entre Janeiro e Agosto do ano passado, passou-se para 5.615.574...