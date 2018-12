“Memória de relevante importância” em S. Cruz

Foi inaugurada na Quinta do Revoredo/ Casa da Cultura de Santa Cruz, ao final do dia de quinta-feira, uma exposição de fotografias de Charles F. Raleigh Blandy, onde é retratada a realidade da ilha da Madeira no final do séc.XIX.

Composta por mais de meia centena de fotografias nunca antes mostradas em público, a mostra fica patente ao público até ao dia 9 de Fevereiro de 2019....