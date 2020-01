As salas de cinema da Madeira fecharam o ano com o registo de 278.764 espectadores. Os dados ainda provisórios do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) reflectem um aumento de 5% na afluência, seguindo a tendência de subida registada a nível nacional no ano passado e acentuando a subida já verificada no primeiro semestre do ano na Madeira. Mas ainda assim, não é suficiente...