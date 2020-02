Bianca Valenti, Léa Brassy, Jojo Roper, Greg Long, Lourenço Katzenstein, Miguel Blanco e Grant Twiggy Baker formam a ‘tropa’ de elite – entenda-se surfistas de ondas gigantes – que tem estado no Jardim do Mar para aproveitar o bom ‘sweel’, conforme na gíria do surf se costuma dizer e que em bom português não é mais do que uma ondulação acima do normal, de resto, prevista para estes...