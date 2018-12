Meio milhão para alargar caminho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dá hoje o primeiro passo com vista ao alargamento do Caminho do Jamboto, uma obra há muito ansiada nas zonas altas da freguesia de Santo António.

Os serviços da autarquia já elaboraram os levantamentos topográficos necessários à elaboração do projecto, e o executivo prepara-se para aprovar, na reunião de câmara de hoje, os novos alinhamentos,...