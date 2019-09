Meio milhão para a internacionalização de empresas

O Governo Regional, através do Instituto de Desenvolvimento Regional, aprovou, no âmbito do Programa Internacionalizar 2020, o apoio de cerca de meio milhão de euros a 5 empresas regionais.

A decisão foi tomada na 52.ª Unidade de Gestão do Programa Operacional Madeira 14-20, que se realizou no final da semana passada, e teve em conta a capacidade empresarial e consolidação das empresas...