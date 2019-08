Meio milhão de euros para apoio à compra de eléctricos

A partir do dia 16 de Agosto, as famílias e empresas do Porto Santo já podem contar com o apoio do Governo Regional na compra de automóveis ligeiros e motociclos novos 100% eléctricos.

A Vice-presidência, através da Direcção Regional da Economia e Transportes, vai publicar hoje a portaria que define o incentivo à Mobilidade Eléctrica na ilha do Porto Santo e que tem reservado para...