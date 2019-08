Salvos após 80 horas à deriva e à fome

Passadas quase 80 horas após o afundamento do atuneiro ‘Setemar’, os sete pescadores que seguiam a bordo da embarcação foram encontrados com vida à deriva no interior de uma balsa salva-vidas. Pouco antes, a meio da tarde de ontem, tinham sido localizados pelo avião da Força Aérea Portuguesa (FAP) C-295 que este sábado reforçou os meios de busca navais que haviam sido mobilizados...