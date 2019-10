Meia maratona em patins teve vitórias forasteiras

O espanhol Francisco Cabello, em masculinos, e a colombiana Aura Herrera, em femininos, ambos dodoVitoria-Gasteiz, foram os grandes vencedores da meia maratona de patinagem de velocidade, a prova principal do ‘Madeira Roller Marathon’, disputada no último domingo no Funchal.

Francisco Cabello cumpriu os 21 mil metros do percurso em 33 minutos, 33 segundos e 849 centésimos. Na 2.ª...