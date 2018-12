Meia dúzia de coletes lamenta falta de adesão

A manifestação dos ‘coletes amarelos’ passou ao lado de muitos madeirenses. Ao contrário do que aconteceu no resto do país, com as concentrações a terem início logo ao início da manhã, no Funchal o ponto de encontro seria apenas às 15 horas, no Largo do Colégio.

Nem a hora ‘tardia’ levou a que os madeirenses saíssem à rua para se manifestarem. Eram cerca das 15h30 quando seis manifestantes...