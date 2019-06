Mega iate de Steve Jobs escala Funchal após avaria nas Caraíbas

Proveniente das Caraíbas, o mega iate ‘Venus’ - avaliado em cerca de 100 milhões de euros e propriedade da viúva e herdeira de Steve Jobs - fez ontem de manhã uma escala técnica no porto do Funchal, que durou pouco mais de 4 horas, rumando depois com destino a Palma de Maiorca, no Mediterrâneo.

A temporada de Verão na Europa começou mais tarde do que o previsto para este iate de...