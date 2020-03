O silêncio profundo da Boaventura acabara de ser interrompido com as 12 badaladas do relógio da igreja. À porta do bar/café La Fé estavam a Rosa e a filha. No interior, o proprietário. João Martinho colocou uma mesa à entrada do estabelecimento para condicionar as entradas - como se existissem muitas - numa localidade a padecer de sangue novo.

Num sotaque castelhano responde-nos...