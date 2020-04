Médicos das Urgências temem infecções e pedem mais protecção

A cada dia que passa aumenta a apreensão entre os profissionais de saúde, que trabalham na urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Alguns queixam-se a carga de trabalho, que consideram excessiva, outros e sempre da insuficiência de Equipamentos de Protecção Individuais – EPI.

O descontentamento é mais visível naquela que pode ser apelidada de especialidade de eleição das urgências, não apenas na dos hospitais madeirenses: Medicina Interna. O DIÁRIO tem conhecimento de um conjunto alargado de partilhas de queixas entre médicos, em que os problemas sentidos nas urgências, relacionados com o combate à Covid-19, são o foco de todas as atenções. As visões não são unânimes, mas aquelas a que tivemos acesso vão todas no sentido referido, sobrecarga de trabalho e falta de equipamentos de protecção disponíveis. Subentende-se, em várias situações, que o que está em causa é a organização. Pois, seria possível fazer mais com os mesmos meios ou o mesmo com menos desgaste dos recursos humanos.

Algo que sobressai das conversas entre os médicos é o cansaço que já apresentam, numa fase que sabem poder vir a agravar-se nos próximos tempos, o que é evidenciado pela realidade mais recentemente revelada da Covid-19 na Madeira. Não entendem, por exemplo, por que razão os médicos de outras especialidades não são chamados a colaborar em trabalhos de rectaguarda das urgências, libertando a Medicina para a linha da frente. São dados dois exemplos muito concretos, mas meramente a esse título (de exemplo): atendimento telefónico e preenchimento de formulários.

A questão telefónica, aparentemente secundária, assume um papel importante, nos termos em que é apresentada. Vários médicos queixam-se de não conseguirem atender devidamente os doentes por estarem a ser intensamente interrompidos com telefonemas. Eles chegam de todo o lado, garantem: Secretaria; utentes, colegas de Medicina Geral e Familiar, colegas de especialidades hospitalares...

Sobre o apoio de outras especialidades, os médicos de Medicina não culpam esses outros profissionais e até sabem de vários que estão disponíveis para colaborar. Isso permitiria deixar a Medicina Interna para os doentes de Medicina, Covid e para os mais urgentes das Urgências. Por exemplo, no último fim-de semana, a Medicina Interna teve quase 120 doentes para ver no Hospital Dr. Nélio Mendonça, os doentes dos Marmeleiros, os das Urgências, da Unidade de AVC, os Covid e os da triagem avançada, além de haver profissionais em quarentena.

Tudo isto faz mais sentido na medida em que têm a expectativa de vão crescer as solicitações para acompanhamento de doentes Covid-19 em internamento hospitalar.

Temem que se tudo continuar como está, nessa altura, já estejam ‘esgotados’ ou, grande parte, em quarentena. E, neste aspecto, é necessário relacionar com a questão do EPI.~

Falta de equipamentos põe de quarentena

A insuficiência de equipamentos para quem está na linha da frente das urgências é uma das queixas mais ouvidas. Por um lado, temos a Secretaria da Saúde e o seu titular a garantirem que existem em quantidades capazes de uma reposta cabal e, por outro, os profissionais a relatar que esses mesmos equipamentos não estão ao seu dispor.

O exemplo mais comum é o das máscaras. Existem vários relatos de atendimentos de doentes, que depois se vieram a saber estarem infectados com o novo coronavírus, realizados sem máscaras FFP2 simplesmente pelo facto de não terem sido disponibilizadas. Na melhor das hipóteses, estão disponíveis máscaras cirúrgicas, que se destinam, acima de tudo, a proteger terceiros e não quem as usa.

O DIÁRIO tem o relato de profissionais que adquirem as suas máscaras e as vão usando sequencialmente ao longo do tempo esperando que, quando as voltam a usar, já estejam devidamente ‘esterilizadas’.

Aliás, o entendimento da maioria dos médicos que ouvimos, é que toda a gente deve usar mascara durante os seus contactos sociais até porque, temem, alguns dizem ter a certeza, que já exista transmissão comunitária activa do vírus que provoca a Covid-19.

Fundamentam essa opinião na análise que fazem aos casos mais recentemente divulgados, em que a excepcionalidade, período de incubação superior a 14 dias, aparece como normal.