O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) garante que a criança de 8 anos que morreu na sala de triagem do Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital do Funchal, no domingo, um dia depois de ter tido alta hospitalar, apresentava “um quadro compatível com uma infecção viral respiratória superior” e sublinha que foram cumpridos não só os “protocolos de actuação preconizados”...