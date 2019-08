MC Rita enche São Vicente com ‘Amor de Verdade’

As festas de São Vicente são para começar em grande estilo. O Café do Teatro aposta forte na programação para o dia 21 de Agosto (quarta-feira) e traz à Região a artista brasileira MC Rita, uma das ‘rainhas’ do funk brasileiro que soa nos ouvidos de muitos à custa do tema ‘Amor de Verdade’, uma música que num ano superou a fasquia das 595 milhões de visualizações na plataforma digital...