A nadadora madeirense Mayra Sousa, do Clube Naval do Funchal, alcançou o 8.º lugar na prova de 3 km de águas livres da sua categoria, no Campeonato do Mundo de Masters de Natação, que se realiza em Gwangiu, na Coreia do Sul.

Competindo na categoria 40-44 anos, a nadadora navalista cumpriu o seu percurso no tempo de 51.32,2 minutos, numa prova ganha pela britânica Ceri Edwards.

A...