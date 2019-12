Mau tempo provocou estragos mas não fez feridos

Danos em várias viaturas, estradas encerradas e aeroporto com constrangimentos foi o resultado do mau tempo (chuva e vento) que atingiu a Madeira ao longo do dia de ontem.

Logo pela manhã, o vento começou a soprar com bastante intensidade e derrubou algumas árvores um pouco por toda a ilha.

Na Rua Nova da Quinta Deão, no Funchal, caíram alguns galhos sobre um carro que se encontrava...