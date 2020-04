A forte agitação marítima que se fez sentir no arquipélago madeirense impediu que o iate de luxo ‘Genesia’ fundeasse, ontem, no Funchal. A embarcação ficou ao largo de Santa Cruz, aguardando a melhoria do estado do tempo.

De recordar que, as atracagens na Região não são permitidas, a menos que de destinem a abastecimento, o que terá sido o caso do luxuoso iate italiano. A embarcação...