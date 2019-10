Vento forte e fraca visibilidade foram os motivos do cancelamento de 14 voos, ontem de manhã, no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

No total foram cancelados 14 voos, entre chegadas e partidas, entre as 07h55 e as 09h20, sendo três da TAP, dois da easyjet, dois da TuiFly.

Com o arquipélago sob aviso amarelo devido à chuva forte, foi o vento que ‘pregou uma partida’...