Nelle Harper Lee nasceu em Monroeville, no Alabama, nos Estados Unidos e morreu na mesma cidade, em 2016, com quase 90 anos. Publicou dois livros ‘To Kill a Mockingbird’- a tradução do título varia entre ‘Mataram a Cotovia’ e ‘Não Matem a Cotovia’ -, em 1960 e ‘Go Set a Watchman’ (Vai e põe uma sentinela), em 2015, um ano antes de morrer. O primeiro, valeu-lhe o Prémio Pulitzer...