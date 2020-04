Máscaras furtadas de caixa de correio

Duas máscaras, entregues pelo Governo Regional, foram furtadas no Funchal, na última sexta-feira, na freguesia do Imaculado Coração de Maria.

Segundo o DIÁRIO apurou, as máscaras foram colocadas na caixa de correio de uma habitação, mas desapareceram “misteriosamente”.

A moradora referiu ao DIÁRIO que tinha saído pela manhã e explicou que quando voltou a casa deparou-se apenas o envelope rasgado na caixa do correio, sem as máscaras.

Disse ainda que contactou o Governo Regional a dar conta da situação, que a “aconselhou a apresentar queixa na Polícia de Segurança Pública”.

A lesada pede a todas as pessoas para estarem atentas a estas situações pois afirma que “há gente que não olha a meios e não quer saber do bem-estar dos outros, aproveitando-se destes momentos frágeis para fazer negócio sem pensar no bem comum”.

Tal como o DIÁRIO noticiou, pelo menos duas freguesias do Funchal (Imaculado Coração de Maria e Monte) já começaram a receber as máscaras, sendo as primeiras localidades abrangidas pela medida do Governo Regional, que decidiu entregar, por cada habitação, duas máscaras de protecção individual reutilizáveis. Receberam as primeiras 20 mil máscaras, de um total de 250 mil que o Governo irá distribuir.