O jogo entre Marítimo e Portimonense, a contar para a 23.ª jornada da Liga Revelação, foi adiado para 4 de Fevereiro, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

Este encontro entre madeirenses e algarvios estava inicialmente marcado para esta manhã, em Machico, mas foi adiado para 4 de Fevereiro, mantendo-se no mesmo placo, mas com o pontapé-de-saída agendado para as 15 horas.

Recorde-se...