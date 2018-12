O Marítimo tem o quarto melhor registo de pontuação entre as equipas promovidas à I Divisão feminina desde 2009/2010, tendo em conta as primeiras 10 jornadas. Quer isto dizer que apenas três fizeram melhor na época de subida ao escalão principal do futebol feminino em Portugal nesse período de praticamente 10 anos, o que coloca o emblema da Região num grupo restrito.

