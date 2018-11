No campeonato Nacional da II Divisão, excelente vitória do Marítimo sobre o São Paio de Oleiros por 29-26, com 15-11 ao intervalo, vantagem igualmente favorável aos andebolistas comandados pelo técnico Paulo Vieira.

Um jogo e uma vitória que os verde-rubros procuravam e que ontem com toda a justiça aconteceu. Destaque para os 10 golos apontados por João Freitas.