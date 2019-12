Marítimo e Nacional recebem 150 mil euros para a formação

A Federação Portuguesa de Futebol irá distribuir 4,3 milhões de euros pelos clubes profissionais portugueses que não participaram nas provas europeias (a partir da fase de grupos) da época passada, 2018/2019.

No total, cada clube, onde estão inseridos os madeirenses do Marítimo e do CD Nacional, recebe perto de 150 mil euros (150.887,48) euros destinados exclusivamente a investimentos...